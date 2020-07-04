Президент США Дональд Трамп на фоне сноса памятников конфедератам в стране сообщил, что издаст указ о создании парка со скульптурами национальных героев.

«Я объявляю о создании нового монумента гигантам нашего прошлого. Я подпишу указ о создании национального сада американских героев – большого парка под открытым небом, в котором будут статуи величайших американцев, которые когда-либо жили», — заявил Трамп, выступая у мемориала на горе Рашмор в штате Южная Дакота.

Президент не уточнил, где и когда будет создан такой парк.

Снос памятников конфедератам («южанам»), которые во время Гражданской войны в США выступали за сохранение рабства, а также некоторым другим политикам прошлого начался на фоне протестов на расовой почве после смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе в мае этого года.

Визит президента в Южную Дакоту приурочен ко Дню независимости США, который отмечается 4 июля. Трансляцию выступления вели американские телеканалы.

Мемориал на горе Рашмор представляет собой высеченный в граните барельеф высотой 18,6 метра с портретами четырех американских президентов: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Мемориал был создан в 1927-41 годах под руководством скульптора Гутзона Борглума и приурочен к 150-летию основания США.