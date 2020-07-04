В США на одном из пляжей Южной Каролины сняли на видео, как большая птица пролетает, неся в когтях рыбу, похожую на акулу, сообщает Movieweb.

Anyone know what type of bird this is and is it holding a shark? #myrtlebeach 📽 Kelly Burbage pic.twitter.com/gc59xihiM7 — Tracking Sharks (@trackingsharks) June 30, 2020

Ролик быстро стал вирусным.

В социальных сетях предположили, что птица — это скопа, большой хищник, чей размах крыльев может достигать 1,7 метра.

По поводу рыбу возникли споры. Пользователи предполагали, что добычей может оказаться как небольшая акула, так и, например, испанская макрель.