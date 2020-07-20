В штате Флорида полицейский Адриан Косицки вытащил из воды мальчика за мгновение до того, как к нему подплыла акула, сообщает Fox News.

Адриан Косицки прогуливался по пляжу Какао-Бич (Cocoa Beach) вместе со своей женой, когда заметил, что на мелководье к плавающему мальчику стремительно приближается акула. Свидетели произошедшего пытались предупредить ребенка, но события разворачивались слишком быстро. Полицейский прыгнул в воду и вытащил мальчика к берегу, а акула проплыла буквально в метре от них.

В штате Флорида наибольшее число нападений акул приходится на июль, август и сентябрь, когда температура воды и воздуха повышается. Все больше людей приходят на пляж, что провоцирует акул. Кстати, Какао-Бич находится на втором месте по количеству нападений акул во всей Флориде.