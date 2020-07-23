В американском штате Огайо медведь гризли выломал входную дверь дома, за несколько дней видео со взломом набрало четыре миллиона просмотров, сообщает Daily Mail.

Years later, at Goldilocks’ house. pic.twitter.com/PEa3WhhYZm — Dick King-Smith HQ (@DickKingSmith) July 19, 2020

Камеры видеонаблюдения зафиксировали этот момент. К счастью, во время вторжения дома никого не было. В социальных сетях ролик стал вирусным, собрав миллионы просмотров и тысячи комментариев. Кто-то из пользователей отметил, как медведь придерживает дверь после того, как выломал ее. Затем спокойно заходит в гостиную и осматривается.

«Он явно не в первый раз вламывается в дом», — написал один из комментаторов.

«Мишка пришел за своей кашей, где же еще двое?» — пошутил другой.

Этим летом в Северной Америке участились случаи нападения медведей на дома местных жителей. Так, на прошлой неделе попал в больницу 54-летний мужчина с многочисленными травмами лица после того, как ночью обнаружил на своей кухне гризли. Хищник несколько раз ударил его, а потом убежал.