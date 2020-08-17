Житель штата Флорида снял на камеру драку детеныша аллигатора и крупной рыси во дворе дома, сообщает Daily Mail.

Коннер ДеМонте снял неравную битву и выложил ролик в интернет. На кадрах видно, что после непродолжительной борьбы рысь одерживает верх и скрывается в зарослях.

Автор ролика эмоционально переживает за маленького, но смелого аллигатора. Несмотря на скромные габариты, он все равно пытается защитить себя. Позднее Коннер отметил, что он должен поблагодарить рысь.

«Это было мило. Рысь сделала мне одолжение, думаю, этот аллигатор вполне мог покусать мою собаку», — сказал он.