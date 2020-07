Сажа, мусор и обугленные деревья превратились в огромную реку.

В округе Пима (штат Аризона, США) сняли, как по земле струится черный поток с мусором и обугленными остатками деревьев, пишет LiveScience.

Видео опубликовали в Twitter чиновники округа. Недавно там были сильные пожары, после чего начались дожди. Земля, пострадавшая от огня, не смогла впитать выпавшие осадки, и произошло наводнение. Поток воды вместе мусором, сажей и частями обугленных деревьев пронесся по главному водосборному бассейну Тусона — административного центра Пимы. Власти отмечают, что после длительных пожаров даже небольшой дождь может вызвать наводнение.

Who had this on their 2020 hellscape bingo card? pic.twitter.com/fUNvIVS7aw — Official Pima County (@pimaarizona) July 16, 2020

«Такие мусорные потоки после дождей — одна из главных постпожарных опасностей. Для их возникновения достаточно небольшого количества осадков. Например, в Южной Калифорнии выпавшие 7 мм осадков за 30 минут стали причиной такого же явления», — сообщили в геологической службе США.

Лесные пожары в Аризоне и других западных штатах США бушуют с начала июня. Только за первый летний месяц было эвакуировано более 38 000 человек, уничтожены несколько сотен домов.