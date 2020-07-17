Сенатор США республиканец Линдси Грэм заявил, что рассекреченные документы показывают лживость компрометирующего досье на президента Дональда Трампа.

Грэм, близкий союзник Трампа, напомнил в пресс-релизе, что досье было важным документом, оправдывающим ордер суда на слежку за американским гражданином, тогдашним советником штаба Трампа Картером Пейджем.

«(Рассекреченный) меморандум министерства юстиции ясно показывает, что надежность досье была полностью дискредитирована после общения с первичным источником», — заявил Грэм.

Комитет сената рассекретил 57-страничный конспект трехдневного интервью ФБР с неназванным источником досье. Также были рассекречены комментарии бывшего агента контрразведки ФБР Питера Стржока, которого штаб Трампа подозревал в сознательном саботаже расследования и политическом преследовании.

Досье составил в 2016 году Кристофер Стил — бывший сотрудник британских спецслужб, который по заказу политических противников Трампа подготовил на него компрометирующее досье для вашингтонской фирмы Fusion GPS. Досье попало в прессу после выборов 2016 года.

В докладе утверждалось, что Россия располагает компроматом на Трампа. Спецслужбы США, которыми на тот момент руководили еще назначенцы Барака Обамы, не стали ни подтверждать, ни опровергать содержание досье и сальные подробности, которыми оно изобиловало. Сам Трамп не раз называл досье фальшивкой, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал досье газетной «уткой».

ФБР в 2016-17 годах при президенте-демократе Обаме вело расследование против Трампа. Следователи пытались выяснить, был ли тогда еще кандидат в президенты в сговоре с российскими властями ради победы на выборах. Позднее этот же вопрос расследовал независимый спецпрокурор Роберт Мюллер, который весной 2019 года пришел к выводу, что доказательств такого сговора нет. Россия и Трамп категорически отрицали обвинения, президент США считает их политически мотивированными.