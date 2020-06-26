Поездка на пляж в парке Хомстед-Бейфронт, расположенный недалеко от Майами, закончилась травмами для семилетнего ребенка, но он пошел на поправку, сообщает 12 News со ссылкой на CNN.

Мать мальчика, Этель, рассказывает, что когда ее сын зашел в воду, его атаковала хищница. Она укусила ребенка в трех местах. Судя по оставленным отметинам, Этель полагает, что это была бычья акула.

«Все, что мы видели, это льющуюся кровь», — рассказала женщина.

Она не собиралась говорить об инциденте, но решила предупредить других родителей, которые приводят своих детей в парк. «Я просто не хочу, чтобы у кого-то было ложное чувство безопасности», — сказала она.

Этель считает, что никто не виноват в этом несчастном случае, и напоминает, чтобы родители просто внимательно следили за своими детьми, когда они находятся в воде.

«Если бы это был совсем малыш, все могло бы оказаться гораздо хуже», — сказала она.

Капитан Стэн Саффан, который специализируется на ловле рыбы, также считает, что укус, возможно, нанесен бычьей акулой. По его словам, всякий раз, когда вы попадаете в воду на таких побережьях, вы находитесь на их территории. «И всегда нужно следить за тем, что происходит вокруг вас», — предупреждает он.

Что касается мальчика — Джейкоба — то, по словам Этель, после нападения он не заплакал. «Он был хладнокровен, спокоен и собран», — сказала она. Спасатели быстро оказали ее сыну медицинскую помощь, после чего он был доставлен в больницу, где ему наложили 19 швов.

Ребенок и его мать не держат зла на акулу, а у его бабушки есть свои собственные планы. «Поджарить и съесть ее», — уточнил Джейкоб.