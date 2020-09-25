В США резко выросли показатели безработицы, свидетельствуют данные министерства труда, которые приводит CNBC. Это произошло на фоне смягчения мер поддержки от правительства.

За неделю с 13 по 19 сентября за пособием по безработице впервые обратились 870 тысяч человек против 860 тысяч неделей ранее и 850 тысяч по прогнозам аналитиков. Рост числа безработных зафиксирован впервые после продолжительного перерыва.

Специалисты ожидали, что к работе будут возвращаться все больше американцев, поскольку истек срок действия программы по предоставлению дополнительных пособий в размере 600 долларов в неделю. Однако большее влияние оказала ситуация на рынке труда, которая по-прежнему остается неблагоприятной.

Наибольший рост первичных обращений за пособиями отмечен в штатах Нью-Йорк и Джорджия: девять и шесть тысяч новых заявлений соответственно.

Экономисты ожидают, что ситуация может измениться после того, как Конгресс согласует выделение нового масштабного пакета помощи, направленного в первую очередь на сохранение занятости. Он будет представлять собой условно возвратные кредиты бизнесу, которые могут стать безвозвратными при выполнении ключевого условия — сохранения занятости на определенном уровне.

Меры поддержки обсуждаются в Конгрессе последние недели, однако представители Республиканской и Демократической партий пока не могут прийти к согласию. На данный момент с начала вызванного коронавирусом кризиса из федерального бюджета было выделено два триллиона долларов. Еще 2,3 триллиона выделила Федеральная резервная система в рамках собственной программы.