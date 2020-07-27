План по поддержке экономики, согласованный Белым домом с республиканцами в конгрессе США, предполагает сократить втрое федеральные надбавки по безработице, сообщила газета Washington Post со ссылкой на готовящийся законопроект.

По ее данным, доплаты планируется сократить с 600 долларов в неделю до 200 долларов в неделю. Согласно 1-триллионному плану поддержки, пособие по безработице не должно превышать 70% зарплаты.

План может быть принят только по согласованию с демократами в конгрессе, которые уже дали понять, что считают нужным продлить доплаты в полном объеме.

Конгресс выделил уже около 3 триллионов долларов на поддержку экономики в период эпидемии коронавируса. До августа миллионы безработных, помимо выплат от штатов, получают федеральную надбавку в 600 долларов в неделю. Однако многие предприятия и экономисты говорили, что это затруднит возвращение работников к своим обязанностям, поскольку многие стали получать пособие по безработице, превышающее их заработок.