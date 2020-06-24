Городской совет города Чарлстон, штат Южная Каролина, единогласно проголосовал за то, чтобы убрать с центральной площади статую бывшего вице-президента США и идеолога рабовладельческой политики Джона Кэлхуна, сообщает телеканал ABC News 4.

Как сообщает местное издание Charleston City Paper, заседание совета прошло удаленно и длилось 105 минут.

Отмечается, что рядом со статуей проходили протесты как сторонников сноса монумента, так и тех, кто защищал памятник.

Статуя будет перенесена в музей или научное учреждение, дата переноса пока не называется.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился арестовывать всех, кто пытается разрушить или совершает акты вандализма в отношении памятников и статуй на территории страны и пригрозил злоумышленникам сроками тюремного заключения до 10 лет.

По всем США на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.