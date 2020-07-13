Полиция города Аллентаун в штате Пенсильвания начала внутреннее расследование в связи с действиями полицейских при задержании афроамериканца, сообщает телеканал ABC.

Об инциденте стало известно еще в субботу, когда видео с задержанием опубликовало местное отделение организации Black Lives Matter. На кадрах видно, как трое полицейских прижимают к земле афроамериканца, руки которого скованы за спиной наручниками. Один из стражей порядка сначала рукой, а потом и коленом прижимает голову и шею мужчины к земле. Тот в ответ кричит. Именно таким способом в конце мая в Миннеаполисе был задушен другой чернокожий американец Джордж Флойд, смерть которого вызвала массовые протесты по всей стране.

По данным ABC, по завершении расследования материалы будут переданы местному прокурору. Ожидается, что это будет сделано в течение недели.

Известно, что у задержанного афроамериканца был конфликт с персоналом больницы, который и вызвал полицию. Мужчина оказывал сопротивление, кричал и плевался в стражей порядка.