Разведка США заявила о расследовании утечки секретов на фоне скандала вокруг обвинений России в «сговоре» с талибами.

«Мы пока что расследуем предполагаемую развединформацию, о которой недавно упоминали в своих репортажах СМИ. Мы проинформируем президента и лидеров конгресса в подходящее время», — говорится в заявлении Офиса директора национальной разведки США.

При этом в заявлении вообще не упоминается, о какой информации идет речь.

«Выборочная утечка любой секретной информации нарушает жизненно важную работу ведомств по сбору информации, оценке и борьбе с угрозами, а также создает риск для наших сил. Проще говоря, это преступление», — говорится в заявлении.

«К сожалению, раскрытие информации без разрешения ставит под удар нашу возможность когда бы то ни было узнать все подробности относительно данных предположений», — заявили в разведке, вновь не уточнив, о чем идет речь.

Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.

Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью «заказухой».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про «сговор» России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.