Техас и еще несколько американских штатов ведут предварительное расследование по поводу предполагаемого обмана потребителей со стороны компании Apple, сообщает портал Axios со ссылкой на техасскую генпрокуратуру.

В документе, датированном 27 марта, генпрокурор Техаса Кен Пэкстон пишет, что отдел защиты потребителей его офиса «инициировал это расследование в целях обеспечения соблюдения норм правопорядка … в случае вскрытия злоупотреблений отдел начнет судебный процесс».

Какие именно злоупотребления стали предметом расследования, не сообщается. В документе также не уточняется, какие штаты, помимо Техаса, принимают участие в проверке.

В июне 2019 года судебный комитет палаты представителей США проинформировал, что начнет проверку соблюдения антимонопольных законов на цифровых рынках. Ряд американских СМИ сообщали, что антимонопольное расследование коснется и Apple.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, «умных часов» и программного обеспечения.