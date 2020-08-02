Санкции США против РФ не понадобятся, если Москва «воздержится от агрессии за рубежом и станет дружественным партнером США и Европы», заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен.

В статье для Washington Post О’Брайен перечислил многочисленные санкции, введенные против России администрацией Дональда Трампа.

«Ни один президент со времен (Рональда) Рейгана не выказывал Москве столько решительности. Как и Рейган, президент Трамп добивается нового пути в отношениях с Россией — такого, на котором Россия будет воздерживаться от агрессии за рубежом и станет дружественным партнером США и Европе. В таком мире санкции против России были бы не нужны, и торговля между нашими странами расцвела бы. Россияне, американцы и весь мир получат выгоду от таких отношений», — написал О’Брайен.

Россия ранее отвергала обвинения Запада в агрессии.