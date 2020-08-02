Определены 14 различных видов семян из загадочных посылок, поступивших из Китая, заявил заместитель директора инспекционной службы по проверке здоровья животных и растений Минсельхоза США Осама эль-Лисси. Аудиозапись с его заявлением приводится на сайте ведомства.

«Мы определили 14 различных видов семян, включая горчицу, капусту, вьюнок и некоторые травы, вроде мяты, шалфея, розмарина, лаванды, а также другие семена, среди которых гибискус и роза», — отметил эль-Лисси.

Ранее NHK сообщил о загадочных посылках из Китая в Японию от анонимных отправителей. Их получали жители в разных частях страны. На посылках не было штампов карантинной службы, и в каждых из них содержались семена растений.

Подобные случаи зафиксировали в Австралии и 20 штатах США.