Включение Китая в диалог о разоружении – «общий интерес» США и России, однако из-за нежелания Пекина участвовать в трехстороннем обсуждении Вашингтон может вначале пойти на вариант «двух шагов»: разработать новые рамки взаимодействия с Москвой, а лишь затем добиваться переговоров по соглашению трех стран, заявил в интервью японскому изданию «Никкэй» спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Третий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают. Ожидается, что 16-18 августа Биллингсли встретится в Вене с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. Одной из тем для обсуждения станет будущее ДСНВ-3.

«В долгосрочной перспективе увеличение арсенала Китая может в разной степени затрагивать безопасность России. Сотрудничество Китая по разоружению лежит в общих интересах России и США», — цитирует издание слова американского спецпредставителя.

Биллингсли также напомнил, что президент США Дональд Трамп «придерживается позиции о возможности продления договора при соблюдении условий». Кроме этого, как пишет «Никкэй», спецпредставитель США не исключил, что Вашингтон попытается путем диалога с Россией оказать определенное воздействие на Китай и может пойти на «вариант двух шагов».

«Двусторонние переговоры были бы очень мудрым методом», — добавил он.