Общий объем контрактов Польши на американский СПГ уже достиг 50 миллиардов долларов, энергетическая зависимость от России завершится в 2022 году, сообщила на брифинге во вторник высокопоставленный представитель администрации США.

«Они (Польша) будут энергетически независимы с 2022 года, и это большое достижение, они больше не будут зависеть от российского газа»,- сказала представитель администрации на брифинге накануне прибытия в Вашингтон для переговоров с президентом Дональдом Трампом президента Польши Анджея Дуды. В США напомнили, что контракт между Польшей и российским «Газпромом» на поставки СПГ истекает в 2022 году.

«Они будут покупать природный газ (СПГ) у нас», — сказала представитель администрации Трампа.

«Общая стоимость всех контрактов по СПГ — 50 миллиардов долларов, общий объем СПГ по всем контрактам на все годы — 141 миллион тонн СПГ», — подвела итоги уже будущего сотрудничества между двумя странами представитель администрации США.

В администрации также рассказали, что Варшава и Вашингтон завершают переговоры по «двустороннему сотрудничеству в сфере гражданской атомной энергии, что позволит Польше активнее продвигаться в строительстве атомной станции по американским технологиям».

В настоящее время основной объем природного газа Польша получает из России. При этом, как ранее заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квечиньский, в будущем Польша рассчитывает получать наибольшую часть газа из США. О заключении контрактов на поставки американского СПГ сообщалось в 2018 и 2019 годах.

Подписанное в 1996 году соглашение между PGNiG и «Газпромом» на поставку газа в Польшу истекает в 2022 году. Польская сторона заявила, что не намерена его продлять. В 2019 году Польша снизила импорт газа из России на 1% — до 8,95 миллиарда кубометров.