Опубликованные расшифровки разговоров во время задержания в Миннеаполисе Джорджа Флойда, показывают, что афроамериканец более двадцати раз сказал полицейским «Я не могу дышать». В ответ офицер Дерек Шовен, придавивший своим коленом шею Флойда, сказал: «Для разговора требуется чертовски много кислорода».

Предсмертные слова Флойда стали лозунгом прокатившихся по США и другим странам многочисленных акций протеста против расизма и жестокости полиции.

Шокирующая расшифровка разговоров, сделанная на основе записи с полицейского нагрудного видеорегистратора, как утверждает The Guardian, дает самое подробное описание того, что случилось при задержании Флойда 25 мая.

Перед смертью Флойд плакал о своей мертвой матери и своих детях: «Мама, я люблю тебя. Скажите моим детям, что я люблю их. Я умираю».

Стенограмма дает понять, что Флойд пытался сотрудничать с полицейскими и говорил им, что чувствует себя плохо.

«У меня болит живот. Моя шея болит. Все болит. Мне нужна вода или еще что-нибудь, пожалуйста», — сказал стражам порядка Флойд. Умоляя не сажать его в полицейскую машину, Флойд говорил, что он страдает клаустрофобией.

Когда Джордж потерял сознание, новые записи показали, что находившиеся рядом люди спросили у полицейских, есть ли у Флойда пульс.

Кто-то спросил: «Сейчас он даже не дышит, братан, ты думаешь, это круто?».

«У вас есть?», – спросил участвовавший в задержании полицейский Томас Лейн, в то время как он и другие офицеры пытались и не могли обнаружить пульс у Флойда. «Ха», — сказал тогда Шовен, прижимая коленом Флойда.

Новые документы включают 82 страницы расшифровки с записи, полученной с видеорегистратора, и 60-страничную стенограмму разговора Лейна со следователями. Когда полицейского спросили, считает ли он, что он или Шовен способствовали смерти Флойда, его адвокат сказал: «Вы не будете отвечать на это».

Адвокат 37-летнего Томаса Лейна, Эрл Грей, нарисовал образ своего клиента как молодого полицейского, который доверял старшему офицеру Дереку Шовену. Грей утверждает, что, как только Флойд оказался на земле, Лейн дважды спросил, должны ли офицеры перекатить Флойда набок, а Шовен ответил «нет».

Шовену предъявлены обвинения в убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве. Участвовавшие вместе с ним в задержании Лейн и его коллеги Александр Куэнг и Тоу Тао были обвинены в пособничестве убийству второй степени и непредумышленном убийстве. Лейн держал ноги Флойда, а Куэнг удерживал тело Флойда в то время, когда Шовен ограничивал его дыхание.

Лейн и Куэнг прибыли на место происшествия на основании сообщения о том, что кто-то использовал в магазине поддельную купюру в 20 долларов.

Стенограммы показывают, что Флойд смертельно боялся офицеров, когда они приближались к нему. Когда Лейн первоначально подошел к Флойду, находившемуся в машине с двумя другими людьми, Флойд неоднократно говорил: «Извините, извините».

«Боже, черт возьми. Мужик, в меня стреляли. Раньше меня в так же стреляли, мистер офицер, — сказал он Лейну, доставшему пистолет. – Господин офицер, пожалуйста, не стреляйте в меня. Пожалуйста, мужик».

Дальше состоялся такой диалог.

– Я не собираюсь стрелять в тебя, – сказал полицейский. – Выйди и отвернись.

– Я буду смотреть на тебя глаза в глаза. Пожалуйста, не стреляй в меня, чувак.

– Я не стреляю в тебя, чувак.

– Я только что потерял маму, чувак.

Позже, согласно стенограмме, Лейн спросил находившуюся в той машине свидетельницу Шаванду Рене Хилл, почему Флойд «суетился, не показывал нам свои руки и просто вел себя так странно?».

«Потому что в него стреляли раньше, — сказала Хилл. «Я имею в виду, что с ним что-то происходило, с полицией».

Когда полицейские попытались усадить Флойда в их машину, мужчина повторял им, что страдает клаустрофобией.

«Да, я умру здесь! Я умру, мужик!, — говорит Флойд. – И у меня только что был человек с COVID-19, я не хочу возвращаться к этому».

Лейн сказал Флойду, что он опустит окна и включит кондиционер.

Джордж Флойд несколько раз говорит офицерам, что не может дышать и хочет лечь на землю.

В какой-то момент на место происшествия прибыли Дерек Шовен и Тоу Тао.

Лежащий на земле Флойд кричит о своей матери и говорит: «Скажите моим детям, что я их люблю. Я покойник».

«Ты много разговариваешь», – прерывает его Шовен.

В какой-то момент Лейн спрашивает: «Должны ли мы перевернуть его на бок?»

На это Шовен отвечает: «Нет, он останется там, где мы его взяли».

Через некоторое время Лейн снова спрашивает: «Должны ли мы перевернуть его на бок?»

Вскоре прибывает «скорая». Один из парамедиков спрашивает Лейна, что происходит. Полицейский отвечает, что они прибыли по вызову с сообщением о подделке и что Флойд «просто не соблюдает правила выхода из машины».

Джордж Флойд умер в больнице, куда его доставила «скорая помощь».

Напомним, что прошлое 46-летнего Джорджа Флойда было полно различных криминальных историй. В 1997 году он был обвинен в хранении наркотиков, а в августе 1998 года он совершил попытку кражи с применением огнестрельного оружия. В начале 2000-х Флойд неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов – в основном в связи с наркотиками. В 2009 году он был приговорен к 5 годам тюремного заключения за нападение и ограбление. Согласно материалам дела, он ворвался в дом одной женщины, ткнул ее пистолетом в живот и обыскал дом на предмет наркотиков и денег.