На службе он находился 8 лет.
Пес по кличке ТТирадо закончил свою работу в Службе транспортной безопасности США. По этому случаю коллеги устроили ему сюрприз, пишет Travel and Leisure.
Собаку позвали в помещение, украшенное шариками. Как только ТТирадо оказался на месте с потолка упали десятки теннисных мячей, которыми пес мог вдоволь наиграться.
«Я благодарна за такого фантастического партнера как ТТирадо. Он стал моей первой собакой и многому научил меня за эти годы, я поражена его ростом и тем, чего мы достигли вместе», – сказала владелица пса Кейт Грей.
После выхода на пенсию ТТирадо останется со своей хозяйкой. Первое, что они сделают – отправятся в небольшое путешествие, чтобы увидеться с другими собаками на службе, а также с братьями и сестрами ТТирадо. Также они планируют навестить семью, которая воспитывала его, когда он был щенком.
ТТирадо закончил специальную подготовку и заступил на службу в 2012 году. Он работал не только на досмотре пассажиров в аэропортах, но также следил за порядком на крупных спортивных мероприятиях.