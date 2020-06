На службе он находился 8 лет.

Пес по кличке ТТирадо закончил свою работу в Службе транспортной безопасности США. По этому случаю коллеги устроили ему сюрприз, пишет Travel and Leisure.

Собаку позвали в помещение, украшенное шариками. Как только ТТирадо оказался на месте с потолка упали десятки теннисных мячей, которыми пес мог вдоволь наиграться.

Mark Howell @TSAMedia_MarkH 17 июня 2020 г. 18:19:16 (UTC) After more than 8 years of service @INDairport, @TSA explosive detection canine TTirado has officially retired. He was adopted by his handler Keith Gray and will spend retirement at home with his family. Check out this clip of his final bag search and reward! ❤️❤️❤️ 25,1 тыс.

«Я благодарна за такого фантастического партнера как ТТирадо. Он стал моей первой собакой и многому научил меня за эти годы, я поражена его ростом и тем, чего мы достигли вместе», – сказала владелица пса Кейт Грей.

После выхода на пенсию ТТирадо останется со своей хозяйкой. Первое, что они сделают – отправятся в небольшое путешествие, чтобы увидеться с другими собаками на службе, а также с братьями и сестрами ТТирадо. Также они планируют навестить семью, которая воспитывала его, когда он был щенком.

ТТирадо закончил специальную подготовку и заступил на службу в 2012 году. Он работал не только на досмотре пассажиров в аэропортах, но также следил за порядком на крупных спортивных мероприятиях.