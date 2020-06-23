Офис генерального инспектора американского МВД проведет проверку действий сотрудников парковой полиции, после того как ранее в этом месяце правоохранители оттеснили протестующих от Лафайет-сквер, за которым находится Белый дом, сообщает издание Hill.

«Учитывая важность этих событий, мы уже начали сбор и рассмотрение информации», — заявил изданию представитель офиса генерального инспектора, отметив, что соответствующие запросы поступили от трех законодателей США, а также от министра внутренних дел Дэвида Бернхардта.

«После того как мы первоначально установим, какое ведомство управляло операциями правоохранительных органов, мы проведем проверку действий парковой полиции», — добавили в офисе генерального инспектора.

Ранее Секретная служба США признала, что при разгоне митинга у Белого дома 1 июня использовала перцовый спрей.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.