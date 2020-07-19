Протестующие в американском Портленде вломились в здание ассоциации полиции и устроили там пожар, сообщает полиция в Twitter.
Согласно данным полиции, толпа собралась в центре города и возводила баррикады у здания местного федерального суда. Несколько человек поджигали мусорные баки. Позже нескольким людям удалось вломиться в здание полицейского профсоюза и устроить там пожар.
Полиция позже сообщила, что огонь потушен. Сотрудники правоохранительных органов начали разгонять протестующих и проводить задержания.
Ранее генпрокурор штата Орегон, где находится Портленд, Эллен Розенблюм объявила о намерении подать иск против ряда федеральных правоохранительных ведомств за их действия во время акций протеста в городе Портленд, где беспорядки не утихают уже полтора месяца.
Мэр города Тед Уилер ранее потребовал вывода федеральных сил из Портленда, которые прибыли в город накануне Дня независимости 4 июля. С тех пор они обеспечивали охрану здания федерального суда и помогали местной полиции разгонять протесты.
По данным телеканала OPB, последние дни федеральные правоохранители патрулируют город в машинах без опознавательных знаков и производят задержания без объяснения причин. По состоянию на пятницу со стороны федеральных органов обвинения в связи с беспорядками были предъявлены 13 подозреваемым.
В конце мая — начале июня в городах США прошли массовые акции протеста и беспорядки после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб при задержании белым полицейским. Локальные демонстрации продолжаются до сих пор.
Громят магазины, бьют витрины: беспорядки в США1 из 20
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Люди третий день подряд нарушают комендантский час.6 из 20
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Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.8 из 20
За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.9 из 20
Похожая ситуация складывается и во многих других городах.10 из 20
В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.11 из 20
Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.12 из 20
В Вашингтоне толпа выдвинулась в сторону Белого дома.15 из 20
При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.16 из 20
В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.17 из 20
Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.19 из 20
С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.20 из 20
Протесты в Нью-Йорке.
2 из 20
В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.
3 из 20
Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.
4 из 20
Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.
5 из 20
Люди третий день подряд нарушают комендантский час.
6 из 20
Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.
7 из 20
Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.
8 из 20
За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.
9 из 20
Похожая ситуация складывается и во многих других городах.
10 из 20
В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.
11 из 20
Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.
12 из 20
В Вашингтоне толпа выдвинулась в сторону Белого дома.
15 из 20
При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.
16 из 20
В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.
17 из 20
Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.
19 из 20
С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.
20 из 20
Протесты в Нью-Йорке.
© Mpravda.com / Брайан Смит