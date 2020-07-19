Протестующие в американском Портленде вломились в здание ассоциации полиции и устроили там пожар, сообщает полиция в Twitter.

Согласно данным полиции, толпа собралась в центре города и возводила баррикады у здания местного федерального суда. Несколько человек поджигали мусорные баки. Позже нескольким людям удалось вломиться в здание полицейского профсоюза и устроить там пожар.

Полиция позже сообщила, что огонь потушен. Сотрудники правоохранительных органов начали разгонять протестующих и проводить задержания.

Ранее генпрокурор штата Орегон, где находится Портленд, Эллен Розенблюм объявила о намерении подать иск против ряда федеральных правоохранительных ведомств за их действия во время акций протеста в городе Портленд, где беспорядки не утихают уже полтора месяца.

Мэр города Тед Уилер ранее потребовал вывода федеральных сил из Портленда, которые прибыли в город накануне Дня независимости 4 июля. С тех пор они обеспечивали охрану здания федерального суда и помогали местной полиции разгонять протесты.

По данным телеканала OPB, последние дни федеральные правоохранители патрулируют город в машинах без опознавательных знаков и производят задержания без объяснения причин. По состоянию на пятницу со стороны федеральных органов обвинения в связи с беспорядками были предъявлены 13 подозреваемым.

В конце мая — начале июня в городах США прошли массовые акции протеста и беспорядки после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб при задержании белым полицейским. Локальные демонстрации продолжаются до сих пор.

Громят магазины, бьют витрины: беспорядки в США 1 из 20

Протесты охватили уже около 140 американских городов.

2 из 20

В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.

3 из 20

Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.

4 из 20

Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.

5 из 20

Люди третий день подряд нарушают комендантский час.

6 из 20

Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.

7 из 20

Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.

8 из 20

За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.

9 из 20

Похожая ситуация складывается и во многих других городах.

10 из 20

В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.

11 из 20

Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.

12 из 20

В Вашингтоне толпа выдвинулась в сторону Белого дома.

15 из 20

При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.

16 из 20

В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.

17 из 20

Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.

19 из 20

С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.

20 из 20

Протесты в Нью-Йорке.

2 из 20

В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.

3 из 20

Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.

4 из 20

Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.

5 из 20

Люди третий день подряд нарушают комендантский час.

6 из 20

Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.

7 из 20

Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.

8 из 20

За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.

9 из 20

Похожая ситуация складывается и во многих других городах.

10 из 20

В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.

11 из 20

Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.

12 из 20

В Вашингтоне толпа выдвинулась в сторону Белого дома.

15 из 20

При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.

16 из 20

В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.

17 из 20

Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.

19 из 20

С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.

20 из 20

Протесты в Нью-Йорке.

© Mpravda.com / Брайан Смит