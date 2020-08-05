США обеспокоены тем, что власти Белоруссии продолжают «задержания и давление на оппозицию», ограничивают прессу и гражданское общество, заявила в среду кандидат на пост посла в Минске Джули Фишер.

"Права человека в Белоруссии остаются проблемой… Мы по-прежнему обеспокоены тем, что белорусские власти продолжают задерживать оппозицию и давить на нее, ограничивать прессу, гражданское общество и определенные религиозные меньшинства", — сказала Фишер на рассмотрении ее кандидатуры на должность посла в комитете сената по международным вопросам.

Она добавила, что, «несмотря на многочисленные инциденты в ходе нынешней избирательной кампании», США наблюдали тенденцию к «умеренным улучшениям» в обращении с политической оппозицией.