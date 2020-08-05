Скандал с увольнением генерального инспектора госдепартамента Стива Линика продолжился в среду с уходом его сменщика Стивена Экарда, сообщило издание Hill.

Генеральный инспектор — независимый чиновник в американских министерствах, который контролирует выполнение законов и правил руководством министерства.

Экард, бывший и.о. генинспектора, ушел после трех месяцев работы и вернется в частный сектор. В мае он сменил Линика, которого уволил президент Дональд Трамп. Экард также покидает пост директора офиса по иностранным миссиям, который он возглавлял по совместительству.

Демократы в конгрессе подозревают Трампа в том, что увольнение Линика было местью за его действия в ходе расследования по импичменту Трампа и за расследования, который Линик мог вести в отношении госсекретаря Майка Помпео. Сообщалось, что Линик усматривал потенциальные нарушения в том, как Помпео продвигал многомиллиардную оборонную сделку с Саудовской Аравией в обход конгресса, и в том, что Помпео и его жена могли пользоваться государственными средствами для личных нужд.