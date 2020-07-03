Стороны процесса по делу российского гражданина Евгения Никулина в Калифорнии согласились на проведение суда в присутствии всего шести присяжных из-за коронавируса, говорится в соглашении сторон, опубликованном в базе судебных документов.

«Чтобы суд мог возобновиться 6 июля 2020 года и с соблюдением конституционных прав обвиняемого, стороны… настоящим уславливаются и соглашаются, что жюри в этом деле может состоять из одиннадцати, десяти, девяти, восьми, семи или шести человек после обнаружения веского повода отпустить каждого присяжного. Если суд сочтет необходимым отпустить любого из имеющихся присяжных или альтернативных присяжных по веской причине, то стороны уславливаются и соглашаются продолжить, если останутся хотя бы шесть присяжных», — сказано в документе.

Процесс открылся в марте, но через несколько дней прервался из-за эпидемии коронавируса, которая нарушила работу судов в США. Процесс несколько раз переносили, последний раз — на 6 июля.

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими властями в незаконном получении доступа к данным различных сайтов с целью мошенничества. В марте 2018 года Чехия выдала Никулина в США, хотя в апреле того же года конституционный суд Чехии отменил это решение задним числом.

Обвинение считает, что Никулин взломал компьютеры сервисов LinkedIn и Dropbox, чтобы украсть данные пользователей, а затем пытался продать их. Он также заходил в профиль работника LinkedIn, чтобы осуществить взлом, пользуясь украденным именем пользователя и паролем, считает обвинение.