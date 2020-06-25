Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук и американский постпред при ООН Келли Крафт призвали членов Совбеза ОН продлить оружейное эмбарго в отношении ИРИ, говорится в сообщении госдепа США.

В нем отмечается, что Крафт и Хук в ходе сеанса видеосвязи рассказали членам СБ ООН о проекте резолюции США, предполагающей продление оружейного эмбарго против Ирана. Резолюция была распространена среди членов Совбеза ранее на этой неделе.

«Спецпредставитель Хук и постпред Крафт призвали членов Совета Безопасности продлить оружейное эмбарго», — сказано в сообщении госдепа, которое распространило постпредство США при ООН.

Представители США отметили, что Совбез должен единодушно разделять «обеспокоенность в связи с поставками оружия из Ирана». Хук также рассказал членам Совета Безопасности «о всей зловредной деятельности Ирана».

Ранее США внесли в СБ ООН проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, срок действия которого истекает этой осенью.

В мае глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором упомянул, что высокопоставленные представители госдепа США продвигают идеи о введении по линии Совбеза бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана и об использовании для этого механизмов, предусмотренных резолюцией 2231 (регламентировавшей учреждение Совместного всеобъемлющего плана действий). При этом российский министр подчеркивал, что объективных оснований ставить вопрос об оружейном эмбарго в отношении Ирана нет. Он напомнил, что «разрешительный порядок поставок» в Иран военной техники носил временный характер — это было сделано для запуска достигнутых в 2015 году договоренностей, что сегодня уже неактуально. Как подчеркнул Лавров, применение ограничений на поставки вооружений Ирану после 18 октября 2020 года «никогда не предполагалось, и не существует ни правовых, ни иных причин пересматривать это понимание».

Согласно проекту резолюции США, Совбез постановляет, что после истечения срока действия мер, введенных в резолюции 2231, «все государства-члены должны препятствовать прямым или косвенным поставкам, продаже или передаче Ирану через свои территории или своими гражданами, либо с использованием их судов или самолетов… оружия и связанных с ним материалов». Исключение может быть в случае, если специальный комитет одобрит, по крайней мере, за 30 дней, такую деятельность «в гуманитарных целях или для любых других задач, соответствующих целям этой резолюции».

Кроме того документ предполагает введение запрета на поставки, продажу или передачу из Ирана оружия. Страны-члены ООН, согласно тексту, должны запрещать своим гражданам закупать оружие у Ирана. Авторы предлагают запретить государствам делиться с Ираном специалистами, знаниями, финансовыми ресурсами, которые могут быть использованы для создания и обслуживания вооружений. США также предлагают запретить Тегерану осуществлять такие действия в отношении внешнего мира.

Страны должны замораживать финансовые активы лиц и структур, нарушающих данные положения, следует из текста.

Иран и «шестерка» международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.