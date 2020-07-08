Белый дом надеется, что РФ и КНР не заблокируют в Совете Безопасности ООН продление оружейного эмбарго по Ирану, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

Журналисты президентского пула спросили О’Брайена, что будет делать администрация в том случае, если Россия или Китай заблокируют продление эмбарго в СБ ООН.

«Я надеюсь, что они не будут этого делать. Я не думаю, что есть много стран в мире, которые хотели бы, чтобы Иран начал импортировать баллистические ракеты среднего радиуса действия, основные боевые танки, боевые самолеты четвертого и пятого поколений. Я не думаю, что это пойдет на пользу кому бы то ни было в регионе. Это никому в мире не идет на пользу, и русские и китайцы это знают», — сказал О’Брайен.

«Мы надеемся, что они либо воздержатся, либо проголосуют за резолюцию, которая запретит отправку подобных высокотехнологичных вооружений в Иран. Если этого не произойдет, у нас есть другие инструменты в запасе», — добавил он.

Иран и «шестерка» международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.