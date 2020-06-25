В США призвали уменьшить или даже полностью прекратить финансирование Всемирного антидопингового агентства (WADA). Если организация не проведет реформы, деньги перестанут поступать.

Информация газеты Washington Post, которая процитировала доклад управления по борьбе с наркотиками при администрации президента США в Конгрессе, разлетелась быстро. Поднятая рука на WADA — не просто рука, а американская. Именно она делает каждый год самый большой взнос из всех стран мира: 2,7 миллиона долларов. Если Всемирное антидопинговое агентство этот взнос не получит, то потеряет около 15 процентов бюджета.

Чем недовольны американцы? Хотят, чтобы агентство соответствовало «базовым стандартам эффективности, независимости, прозрачности и восприимчивости к голосу чистых спортсменов». Тут слов много. Более конкретно — угрожают прекратить финансовые вливания, если «WADA не будет способствовать обеспечению представительства США, соизмеримому с финансовым вкладом Соединенных Штатов в WADA». Вот это уже более конкретно. Хотят больше власти. Если нет — ударят долларом.

Этот доклад конгрессмены изучали в сентябре прошлого года, во время обсуждения «закона Родченкова», а он, как известно, вызвал у WADA (как и у МОК) обеспокоенность. Закон, названный в честь «разоблачителя, который помог пролить свет на причастность российского государства к допинговой схеме», предусматривает штраф до $10 млн и лишение свободы на срок до 10 лет для «участников допинговых махинаций». И уголовное преследование нарушителей даже за пределами США. Закон должен распространяться на все турниры с участием американских спортсменов и на спортивные события, которые проводятся при спонсорской поддержке компаний, ведущих бизнес в США.

Бывший тогда еще президентом WADA Крейг Риди не скрывал, что есть в законе серьезный момент для беспокойства: США смогут контролировать зарубежные соревнования. А появившаяся вскоре информация, что на движение против американского законопроекта WADA выделило из бюджета не менее 250 тысяч долларов, была воспринята ратующим за закон как оскорбление. Как раз тогда тема, что США «кормит» WADA сытнее других стран, зазвучала весьма активно.

Америке беспокойство WADA очень не понравилось. Правда, в докладе упоминаний о законе нет. А вот Россия, конечно, присутствует. В том смысле, что агентство «не оправдало ожиданий чистых спортсменов, не проявило достаточно твердости и независимости, обеспечивая соблюдение Всемирного антидопингового кодекса и привлекая к ответственности крупные державы».

А действия агентства по отношению к России «продолжают демонстрировать недостатки в независимости WADA и его способности твердо, эффективно и своевременно обеспечивать соблюдение Всемирного антидопингового кодекса, привлекать к ответственности страны в соответствии с правилами и отвечать ожиданиям честных спортсменов». То есть «честные спортсмены» давно понимают: надо лишить Россию всего, а не канителиться с нейтральными флагами и отнятием гимна.

Американцы считают, что раз их рука самая денежная, то и распределение должностей в организации должно быть пропорционально отправленным из страны деньгам. А налогоплательщики должны получить ощутимую отдачу от инвестиций страны в бюджет WADA «в виде очищения спорта, воплощения принципов фейр-плей, эффективного управления мировой антидопинговой системой и соразмерного влияния США на принятие решений в WADA».

Руководитель Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт (который всегда выступает за ужесточение российского наказания) заявил, что «неспособность служить чистым спортсменам — это ужасное, но справедливое обвинение руководству WADA». И выразил надежду, что угроза отнять деньги — «последний сигнал к действию для МОК и государственных структур, которые являются учредителями WADA».

Всемирное антидопинговое агентство не стало тянуть с ответом. И ответ был конкретным: «WADA не могут управлять исключительно несколько самых богатых стран». Правда, слова словами, а деньги любят счет.