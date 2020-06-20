Национальные институты здравоохранения США (NIH) решили прекратить клинические испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства против коронавируса, говорится в заявлении ведомства.

«Национальные институты здравоохранения остановили клинические испытания для оценки безопасности и эффективности гидроксихлорохина при лечении взрослых, госпитализированных с коронавирусной болезнью 2019 (COVID-19)», — говорится в заявлении на сайте NIH.

Отмечается, что совет по мониторингу данных и безопасности (DSMB) пришел к выводу о том, что, хотя препарат не наносит вреда, «крайне маловероятно, что он принесет пользу госпитализированным пациентам с COVID-19».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду приняла решение остановить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства против коронавируса. Эксперт ВОЗ отметила, что решение было основано на трех параметрах, в том числе собственных данных ВОЗ о лекарстве и результатах тестов, проведенных в Великобритании.

Американский медицинский регулятор FDA 15 июня также убрал препараты хлорохин и гидроксихлорохин из списка разрешенных для лечения COVID-19.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что принимает гидроксихлорохин в качестве профилактики от коронавируса. Однако ряд исследований не нашли пользы от применения этого препарата. Трамп критиковал результаты этих исследований.