Прокуратура города Темпе (штат Аризона) предъявила обвинение в непредумышленном убийстве 46-летней Рафаэле Васкес, которая была водителем-испытателем беспилотного автомобиля Uber, сбившего женщину на дороге в 2018 году. Это первое в истории ДТП, в котором пешеход погиб при наезде беспилотной машины.

Как сообщает Reuters, Васкес не признала свою вину. Суд по ее делу назначен на февраль 2021 года. В отчете местной полиции говрится, что во время инцидента Васкес не следила за дорогой, так как смотрела телевизионное шоу на смартфоне. Если бы она не отвлекалась, то наезда можно было бы избежать. В прошлом году прокуратура признала, что Uber не несет уголовной ответственности за это ДТП.

Авария, о которой идет речь, произошло в Аризоне в марте 2018 года. Тогда беспилотный автомобиль Volvo XC90, который тестировали в Uber, сбил на дороге 49-летнюю Элейн Херцберг. Женщина переходила дорогу в неположенном месте, толкая рядом с собой велосипед. После наезда пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм. Из-за этой аварии компания Uber приостановила испытания беспилотных машин. То же самое сделали компании Toyota и Nvidia.

В мае 2018 года Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США обнародовал первый отчет о расследовании аварии. В нем подчеркивалось, что Херцберг переходила дорогу в неположенном месте в темное время суток. При этом в момент столкновения у беспилотного автомобиля была отключена штатная система аварийного торможения и системы для предотвращения столкновений, а находившаяся в салоне Васкес смотрела не на дорогу, а на экран смартфона.

В начале ноября 2019 года в NTSB обнародовали новую порцию документов о расследовании этой аварии. В них отмечалось, что алгоритмы беспилотного автомобиля Uber не умели определять пешеходов, переходящих дорогу в неположенном месте. В итоге система опознала женщину с велосипедом как велосипед за 1,2 секунды до наезда, а торможение из-за предусмотренной разработчиками задержки срабатывания системы аварийного торможения началось за 0,2 секунды.

В NTSB назвали непосредственной причиной гибели Херцберг невнимательность Васкес, которая смотрела шоу на смартфоне и не следила за дорогой. Однако часть ответственности за инцидент в NTSB возложили и на других участников. Так, в выводах расследования говорилось, что в крови Херцберг нашли следы метамфетамина — это могло повлиять на ее решение перейти дорогу в неположенном месте. Также в отчете отмечалось, что подразделение беспилотников Uber имело «неадекватную культуру безопасности». Из-за этого алгоритмы беспилотных машин содержали изъяны, в машине находился один испытатель, а не два, как было поначалу, а за внимательностью Васкес никто не следил. Кроме того, власти Аризоны, а также Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) не уделяли должного внимания проверкам безопасности программ тестирования беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования.

В NTSB тогда признали, что за прошедшие со времени аварии месяцы в Uber внесли изменения в программу тестирования беспилотных автомобилей в целом, а также в алгоритмы работы системы экстренного торможения и отслеживания объектов на дороге. В свою очередь власти Аризоны внесли изменения в правила допуска к тестированию беспилотников на дорогах общего пользования.