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В США появилась баскетбольная команда, в которой играют только евреи

13:00 04/03/2020

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В США собрали баскетбольную команду, которая полностью состоит из евреев, сообщает спортивный обозреватель «МИР 24» Дмитрий Калугин.

Университет Иешива – главный учебный центр ортодоксального иудаизма в США. Однако теперь он привлекает людей не только своими программами, но и уникальной баскетбольной командой.

В этом году команда впервые пробилась в третий дивизион студенческой лиги США и установила рекорд – 27 побед подряд. На площадку игроки выходят исключительно в кипах, а на матчах часто дежурят полицейские, ведь за самобытность баскетболистов регулярно оскорбляют болельщики соперников. Впрочем, под еврейскую команду так или иначе вынуждены подстраиваться все. Субботы, религиозные праздники и пост – дни, когда баскетбол уступает место молитвам.

«Над нами часто смеются. Мы слышим, как нам говорят: о, эти ребята играют в кипах, что они вообще знают о баскетболе? Меня все это не задевает. Я неоднократно видел, когда у таких людей исчезает улыбка после нашей победы. И я слышу за спиной: ух ты, эти парни умеют играть», – сказал баскетболист Халперт.

Баскетбол – лишь малая часть учебной программы. Однако именно он удерживает студентов в стенах университета. Многие игроки отказываются от стипендий ведущих американских вузов, лишь бы играть здесь. Один из лидеров команды, Райан Турель, к примеру, сказал нет самой знаменитой военной академии США – Вест-Пойнт.

Любопытно, но именно с евреями связаны многие значимые события американского баскетбола. К примеру, в составе команды «Нью-Йорк Никс» на ее первый матч вышло сразу восемь евреев. Еврей – и лучший тренер в истории сильнейшей лиги мира.

Ред Ауэрбах – настоящая легенда «Бостон Селтикс». В этой команде он провел 16 лет, за которые выиграл девять чемпионских титулов. Он продолжал побеждать и после завершения тренерской карьеры, будучи менеджером «Бостона». Клуб еще семь раз становился лучшим в НБА.

В советском и российском баскетболе самый знаменитый еврей – Александр Гомельский. Под его руководством сборная СССР стала олимпийским чемпионом и дважды чемпионом мира.



