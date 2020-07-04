Компания United Launch Alliance сообщила в Twitter, что получила от Blue Origin первый ракетный двигатель BE-4, созданный для замены российских РД-180.

Агрегат не является серийным, его будут использовать для испытаний вместе с носителем, сообщил представитель Blue Origin порталу Space News.

The @blueorigin #BE4 engine for #VulcanCentaur arrived at our Decatur, AL factory. ULA’s next-gen rocket is on track for launch in 2021! #CountdowntoVulcan pic.twitter.com/sojI1ON8D2 — ULA (@ulalaunch) July 1, 2020

Компания планирует поставить второй BE-4 до конца июля.

Российскими двигателями РД-180 оснащают ракеты семейства Atlas. Им на смену создают носитель Vulcan, предполагается, что силовая установка ВЕ-4 будет работать на первой ступени.

По словам аналитиков, Atlas используют для «критически важных космических запусков, осуществляемых в интересах национальной безопасности США».

Журнал National Interest писал, что закон обязывает американские ВВС отказаться от использования РД-180, однако, по прогнозам издания, этого не случится как минимум до 2024 года.

В конгрессе также признали, что заменить российские двигатели на американские в ближайшие годы невозможно.

Первый РД-180 поставили в США в 1999 году. Всего, по данным производителя — НПО «Энергомаш», за океан отправили 116 двигателей.