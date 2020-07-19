МОСКВА, 20 июл – Mpravda.com. Полиция штата Миннесота подтвердила, что офицеры используют беспилотники для ловли нудистов, загорающих в неположенных местах, сообщает UPI.

Местные жители неоднократно жаловались на отдыхающих, проводящих досуг на озере в парке Миннеаполиса. Тогда было решено применить новые технологии для борьбы с нарушителями. Полицейский Рэнди Мален отметил, что пришло время привлечь их к ответственности.

Свидетели рассказали, что заметили беспилотник в небе незадолго до приезда патруля.

«Видеозапись подтвердила все жалобы, которые мы получали от местных жителей. Дрон ничем не отличается от камеры наблюдения в общественном месте, их много в районах с высоким уровнем преступности», — пояснил офицер.

Кристиан Калберт была поймана полицией во время принятия солнечных ванн топлес. Она, впрочем, подчеркнула, что на пляже не было ни одной запрещающей вывески. Кристиан полагает, что окружающие напрасно придают такое важное значение обнаженному телу.

Руководство парка и городские власти сейчас обсуждают возможность отмены постановления, запрещающего женщинам загорать топлес. Окончательное решение будет принято в августе.