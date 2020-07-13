Численность этого вида в мире менее 2000 особей.

В зоопарке Цинциннати (штат Огайо, США) вылупился редкий японский журавль. Последний раз этот вид птиц выводил здесь потомство в 2006 году.

«Японские журавли обитают в Азии и находятся под угрозой исчезновения. Инкубационный период составляет от 26 до 31 дня, птенцы находятся рядом с родителями около года. Японский журавль — один из самых крупных видов журавлей, обитает у воды. Птицы питаются беспозвоночными, рыбой, лягушками, ягодами и травами», — говорится в сообщении зоопарка в Facebook.

Пол вылупившегося птенца пока неизвестен. Помимо приветственного видео, сотрудники зоопарка сняли, как журавлиное семейство учит малыша плавать.

Японский журавль занесен в Красную книгу России и международную Красную книгу. Популяция этих птиц насчитывает не более 2000 особей. Обитают они на Дальнем Востоке и в Японии.