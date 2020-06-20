Второй из четырех бывших полицейских Миннеаполиса, обвиняемых в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда, освобожден из тюрьмы под залог, сумма которого составила 750 тысяч долларов, сообщает телеканал CNN.

Экс-сотрудник полиции Александер Куэнг покинул тюрьму округа Хеннепин в пятницу вечером «под залог и в рамках условного освобождения». Куэнг и двое его коллег — Томас Лейн и Ту Тао – обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к убийству Флойда. Все они были уволены из полиции и задержаны. Ранее сообщалось, что суд освободил Томаса Лейна под залог в размере 1 миллиона долларов.

Еще один экс-сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовин обвиняется по трем пунктам: убийство 2-й степени без умысла при совершении тяжкого преступления, убийство 3-й степени при совершении чрезвычайно опасного деяния и непредумышленное убийство 2-й степени в силу халатности, создающей необоснованный риск. Если его вина будет доказана, ему грозит многолетний срок заключения.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.