США считают, что «пятерка» постоянных членов СБ ООН должна обсуждать стратегическую стабильность, заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«В этом формате есть большая ценность, и да, я думаю, «пятерка» должна обсуждать стратегические вопросы. Но мы не должны позволить этому формату стать механизмом, за которым КНР может спрятать свои намерения относительно своих действий. Китай — наименее транспарентный член «пятерки», — сказал Биллингсли, выступая на мероприятии Института имени Брукингса.

США ранее заявили, что рассчитывают созвать совещание пяти постоянных членов СБ ООН (США, Франция, Россия, КНР и Великобритания) и обсудить насущные вопросы, такие как борьба с коронавирусом.