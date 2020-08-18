Окружной судья США Дэвид Най вынес предварительный судебный запрет на исполнение закона штата Айдахо об участии трансгендеров в женских соревнованиях, сообщает Sports Illustrated.

Закон HB500 был принят в марте законодательным собранием штата Айдахо. Он разрешал девушкам и женщинам принимать участие в юношеских и студенческих соревнованиях на основании их биологического пола. Такая трактовка закона фактически запрещала трансгендерным женщинам участвовать в спортивных состязаниях в Айдахо в соответствии с их гендерной идентичностью.

В апреле 19-летняя Линдси Хекокс подала иск, чтобы оспорить закон HB500. Постановление окружного суда США в понедельник приостановило действие закона на время судебного процесса.

«В то время как граждане Айдахо, вероятно, будут либо яростно противостоять, либо поддерживать закон, в прениях всегда должна преобладать Конституция, — отразил Най в своем решении. — Речь идет не только о конституционных правах трансгендерных девушек и женщин-спортсменок, но о конституционных правах каждой девушки и спортсменки в Айдахо».

«Поскольку суд считает, что истцам, вероятно, удастся признать закон неконституционным в том виде, в каком он сейчас написан, он должен издать предварительный судебный запрет на время судебного разбирательства по существу», — добавил он.

Как отмечается, в последние месяцы Хекокс стала активисткой в защиту прав трансгендеров в Айдахо и по всей стране. Это осенью Хекокс должна стать членом женской легкоатлетической команды Университета штата Айдахо в Бойсе. Отмечается, что если закон штата Айдахо будет соблюдаться, это будет противоречить политике Национальной ассоциации студенческого спорта в отношении трансгендерных спортсменов.