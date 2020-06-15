Американский медицинский регулятор FDA убрал препараты хлорохин и гидроксихлорохин из списка разрешенных для лечения COVID-19, свидетельствует сайт регулятора.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что принимает гидроксихлорохин в качестве профилактики от коронавируса. Однако ряд исследований не нашли пользы от применения этого препарата. Трамп критиковал результаты этих исследований.

До сегодняшнего дня действовало экстренное разрешение на использование препарата для лечения госпитализированных больных с COVID-19 и в клинических испытаниях. США также направили Бразилии два миллиона доз гидроксихлорохина для профилактики вспышки заболевания.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.