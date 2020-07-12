Как сообщает портал TMZ со ссылкой на данные полиции, в Атланте был застрелен известный рэпер Lil Marlo.

Как уточняется, полицейские получили информацию о дорожно-транспортном происшествии. Прибыв на место, они обнаружили тело 30-летнего музыканта.

По предварительным данным, рэпера застрелили, когда он находился за рулем своей машины. Причины преступления выясняются.

Lil Marlo являлся участником атлантского звукозаписывающего лейбла «Quality Control Music»: массовому слушателю он может быть известен по трекам «1st N 3rd», «F**ckem» и «The 9 + Z6ne».