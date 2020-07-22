Судья окружного суда Окленда, штата Мичиган, отказалась выпустить на свободу 15-летнюю школьницу, которая была направлена в места лишения свободы для несовершеннолетних за невыполнение домашнего задания, сообщает издание New York Times.

О судьбе девочки впервые сообщила независимая организация журналистских расследований ProPublica Illinois. В 2019 году Грейс (ее фамилия не сообщается) была обвинена в нападении и краже, после чего ее оставили на свободе на испытательном сроке. В середине мая судья направила ее в комплекс для несовершеннолетних нарушителей, посчитав, что невыполнение домашнего задания является невыполнением условий испытательного срока.

Слушанья прошли после того, как адвокат Грейс подал ходатайство о её досрочном освобождении.

Судья Мэри Эллен Бреннан решила, что девушка должна остаться в учреждении для несовершеннолетних, и мотивировала это тем, что заключение пойдет Грейс на пользу. «Я думаю, ты именно там, где и должна быть», — заявила судья.

Судья отметила, что полиция три раза приезжала на вызов из-за ссор между девушкой и её матерью. «Она не была задержана из-за того, что не сдала домашнюю работу. Она была задержана, поскольку представляет угрозу для своей матери», — приводит издание слова судьи.

Ранее сообщалось, что девочка страдает синдромом дефицита внимания и ей особенно трудно давались онлайн-занятия, на которые перешли школы из-за пандемии коронавируса.