Власти нескольких штатов, муниципалитетов и правозащитники подали в суд, пытаясь отменить распоряжение президента США Дональда Трампа, который предписывает не учитывать нелегальных мигрантов при нарезке избирательных округов в палате представителей конгресса.

Распоряжение было опубликовано во вторник и представляет очередной шаг в политике республиканца Трампа по ограничению политического веса иммигрантов, не имеющих законного статуса в США. Решение администрации может оказать влияние на состав палаты представителей по итогам следующих выборов в 2022 году (ближайшие выборы пройдут в ноябре). В настоящее время большинство в палате имеют демократы.

Иск с требованием признать недействительным распоряжение президента в суд Вашингтона подала правозащитная группа «Партнерство в интересах развития новых американцев», а также власти городов Атланта и Патерсон и ряд физических лиц. Позднее аналогичный иск в суд Манхеттена подала коалиция из 35 представителей штатов Нью-Йорк, Иллинойс, Мичиган, Нью-Джерси, Пенсильвания, городов Нью-Йорк, Сан-Франциско, Филадельфия, Чикаго и других.

Позиции сторон

Основная претензия истцов заключается в том, что, по их мнению, решение Трампа противоречит конституции США, где указано, что места в палате представителей распределяются между штатами в соответствии с «общим числом лиц в каждом штате», без указания на то, в каком статусе пребывают эти лица на территории США. Авторы иска указывают, что такая практика действовала в США с самого основания избирательной системы страны и при нарезке избирательных округов учитывались все жители, независимо от того, были ли избирателями или нет.

Таким образом, истцы оспаривают положение распоряжения Трампа, которое поясняет, что в конституции США нет конкретного определения, кого нужно учитывать при распределении округов конгресса. Предписано лишь учитывать «все лица в каждом штате, исключая не подлежащих налогообложению индейцев». Администрация напоминает, что туристы и временные посетители США, а также дипломаты не учитываются в качестве населения штатов при переписи. Предполагается, что незаконные мигранты также могут попасть в эту категорию по решению исполнительной власти.

Нарезка округов

В США каждые 10 лет проходит перепись населения. По итогам очередной переписи 2020 года должны быть уточнены границы 438 избирательных округов конгресса, чтобы все депутаты представляли относительно равные доли американского населения. Из этого правила есть исключения, например, в штате должен быть хотя бы один член палаты представителей, независимо от размера населения.

Сторонники нарезки округов с учетом одних лишь избирателей говорят, что все голоса должны иметь одинаковый вес — а этого не произойдет, если подсчитать большие массы нелегальных мигрантов в некоторых штатах. Противники этой политики отмечают, что нарезка избирательных округов влияет на социальное обеспечение, инфраструктуру, школы, коммунальные услуги для всех жителей округа.

Кроме того, противники Трампа подозревают его в намерении усилить таким образом представительство в конгрессе его собственной Республиканской партии. Не секрет, что многие незаконные мигранты сосредоточены в штатах, традиционно голосующих за демократов. Кроме того, члены семей таких мигрантов, имеющие право голоса, тоже чаще поддерживают демократов на выборах.