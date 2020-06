Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер опроверг утверждения экс-советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона о том, что президент Дональд Трамп якобы просил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему с выборами.

О таких утверждениях Болтона ранее сообщила газета The New York Times, ссылаясь на его еще не опубликованную книгу, против выхода которой выступает администрация США.

"Это совершенная неправда. Не было такого. Я там был. Я не помню, чтобы что-то такое когда-либо было. Я не верю, что это может быть правдой. Я не верю, что такое было", — цитирует слова Лайтхайзера издание The Hill.

По информации The New York Times, Болтон обращает в своей книге The Room Where It Happened: A White House Memoir («Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме») внимание на встречу Трампа и Си Цзиньпина, которая состоялась в кулуарах саммита G20 в японском городе Осака в июне 2019 года.

Во время общения с лидером Китая Трамп якобы перевел разговор в сторону предстоящих президентских выборов в США, упомянув экономические возможности Китая, способные повлиять на текущие кампании и «умоляя Си обеспечить его победу».

Болтон написал, что Трамп якобы попросил Си Цзиньпина закупить американскую сельскохозяйственную продукцию, чтобы он смог добиться поддержки у «фермерских штатов». Отмечается, что Трамп «подчеркнул большую значимость фермеров и роста закупок Китаем сои и пшеницы для результата выборов».

Трамп конфликтовал с Болтоном после отставки последнего. Публикация книги уже не раз откладывалась, сейчас она запланирована на 23 июня. Согласно информации издательства, книга содержит резкую критику в адрес Трампа. Сообщается, что минюст США требует от суда приостановить публикацию книги Болтона, ссылаясь на секретность содержания.