Около ста членов конгресса обратились с письмом в министерство внутренней безопасности с предложением снять ограничения по студенческим визам.

Ранее администрация Дональда Трампа объявила, что иностранные студенты, чьи занятия переведены в виртуальный формат из-за коронавируса, должны покинуть страну либо перевестись в другой вуз на очную форму обучения. Многие американские университеты планируют провести осенний семестр онлайн либо с минимальным присутствием студентов в кампусах.

«Волюнтаристская политика Иммиграционно-таможенной полиции США является иррациональной и ксенофобской, она ставит под угрозу здоровье студентов, преподавателей и сотрудников университетов. Мы призываем немедленно отказаться от этой предложенной нормы и продуктивно сотрудничать с вузами, чтобы обеспечить беспрепятственное начало академического года для всех студентов», — говорится в письме в МВБ, которое подписали члены конгресса. Письмо подписали, в частности, сенаторы Эллизабет Уоррен, Эдвард Марки, Джеффри Меркли и Ричард Блюменталь.