Комитет сената США по разведке полагает, что бизнесмен Олег Дерипаска продвигал интересы России в странах, где у него были экономические интересы, включая Украину, а его действия, по мнению комитета, координируют российские власти, говорится в опубликованном во вторник отчете по итогам проведенного законодателями расследования.

«Комитет установил, что Дерипаска проводит операции по оказанию влияния, зачастую в странах, где у него есть значительные экономические интересы. Российские власти координируются с ним и направляют Дерипаску во многих его операциях влияния», — сказано в документе. При этом о конкретных доказательствах этих фактов в документе не сказано.

В докладе утверждается, что, сотрудничая с экс-советником предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом в 2004-2009 годах, Дерипаска якобы проводил многомилионную кампанию в целом ряде стран с его помощью. Сотрудничество их началось с работы на Украине.

«Пророссийские украинские олигархи с глубокими экономическими связями с Россией тоже платили Манафорту десятки миллионов долларов и сформировали прочные связи с Манафортом независимо от Дерипаски», — говорится в документе. Несмотря на то, что в документе говорится об «олигархах», конкретно упоминается только имя Рената Ахметова.

США в апреле 2018 года внесли в «черный список» (SDN-список) Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января 2019 года американский минфин вывел из-под санкций «Эн+ Групп» и контролируемые ею «Русал» и «Евросибэнерго», после того как Дерипаска снизил свою долю в группе ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также «Группа ГАЗ», которую он контролирует через холдинг «Русские машины», остались в списке. При этом минфин США в июле этого года предоставил суду обоснование санкций против Дерипаски, но аргументация остается закрытой для публики.

Дерипаска подал иск в марте 2019 года, добиваясь блокировки наложенных на него санкций. Он также заявил, что Офис по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) преследовал его несправедливо и незаконно. Среди ответчиков в иске указаны министр финансов США Стивен Мнучин и глава OFAC Андреа Гакки. Бизнесмен заявил Mpravda.com, что обвинения минфина США голословны, и назвал их «полным бредом». По его словам, в письме OFAC изложены «просто слухи и сплетни, приведенные без единого доказательства». Он также назвал дело против него нарушением прав человека и «попыткой использовать юридическую систему США в политических целях». Бизнесмен отмечал, что обвинение – это атака, которая ставит на карту сотни тысяч рабочих мест в России и во всем мире.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) по запросу США провело обыски в специализирующейся на недвижимости британской компании Terra Services и изъяла документы в объеме более 100 тысяч страниц. США просили обеспечить доступ к изъятым документам в рамках расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера по делу экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса. Terra Services ранее принадлежала Дерипаске. Сам бизнесмен в октябре прошлого года заявлял Mpravda.com, что публикации об обысках в компании Terra Services и сам их факт являются попыткой втянуть его во внутриполитические интриги США.