Несколько человек пострадали в результате крушения легкого одномоторного самолета в жилом районе города Уэст-Джордан в американском штате Юта, сообщает телеканал Fox 13.

«Одномоторный Piper PA-32 с шестью людьми на борту разбился при неизвестных обстоятельствах во дворе жилого дома в Уэст-Джордане днем в субботу», — говорится в заявлении Федеральной авиационной администрации США в Twitter.

Телеканал сообщает, что в результате крушения одно здание загорелось, всего были повреждены по меньшей мере три дома.

Состояние пострадавших пока неизвестно. Однако сотрудники городской полиции предполагают, что в результате инцидента могли быть жертвы.