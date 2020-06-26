История этих поселенцев стала основой для фильмов ужасов.

Археологи нашли в США следы исчезнувшей 430 лет назад колонии Роанок, сообщает Fox8News.

Более ста выходцев из Англии в конце XVI века отправились в экспедицию в Северную Америку. Они прибыли на остров Роанок, где организовали поселение, а позднее пропали при невыясненных обстоятельствах. Одна из самых популярных гипотез об их исчезновении говорит о том, что их могли пленить местные индейские племена. Однако подтверждений этому не было.

Археологи предположили, что люди могли переселиться в другое место. Исследователи провели раскопки на соседнем острове Хаттерас, где под слоями затвердевшего ила нашли различные артефакты XVI века, в том числе английские кольца, серьги, обломки мечей, письменные принадлежности и фрагменты стеклянных сосудов. Особое внимание археологи обратили на найденные женские украшения, так как в колонии Роанок были женщины.

Ученые уже определили место, где члены английской колонии могли организовать новый лагерь. Из-за пандемии исследования местности перенесли на 2021 год.

Роанок также называют «потерянной колонией». Ее история стала основой для фантастических романов, фильмов ужасов и сериалов.