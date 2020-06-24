США надеются, что после встреч рабочих групп по контролю над вооружениями Китай присоединится к переговорам Москвы и Вашингтона, заявил в среду журналистам спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Я надеюсь, что после того как экспертные и технические рабочие группы встретятся в предстоящие дни в Вене, мы добьемся достаточного прогресса, и замглавы МИД (РФ Сергей Рябков) и я, и, если Китай назовет имя нашего коллеги, то он или она, мы вместе вернемся в Вену, чтобы вывести эту дискуссию на новый этап», — сказал он в ходе телефонного брифинга.

Российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности прошли в Вене 22-23 июня. Российскую делегацию на переговорах возглавлял Рябков, американскую — Биллингсли. Они обсудили вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД. На консультациях стороны подтвердили запуск рабочей группы по космосу и ряда других. По словам Рябкова, следующая встреча с Биллигсли может состояться в конце июля – начале августа.