Ученые в США провели первые испытания вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 на людях. Об этом в среду, 18 марта, сообщает телеканал CNN.

В группу добровольцев научно-исследовательского института здравоохранения Kaiser Permanente Washington Research в Сиэтле вошли 45 человек, на которых будут испытаны по две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Исследование предназначено для оценки безопасности пробной вакцины и ее способности вызвать иммунный ответ у испытуемых.

В настоящее время утвержденной вакцины против SARS-CoV-2 не существует, однако новое лекарство разработано с использованием генетической платформы, которая направляет клетки организма на экспрессию вирусного белка. Эксперты полагают, что образец противоядия научит организм распознавать вирус как угрозу и вовремя вырабатывать иммунный ответ. Однако для доказательства того, что вакцина эффективна в борьбе коронавирусной инфекции, потребуются последующие исследования с участием гораздо большего числа людей. На это потребуются еще несколько месяцев.

К настоящему моменту несколько стран активно заняты разработкой вакцины. Так, в Италии в течение недели планируют начать тестировать лекарство на животных.

Накануне власти Китая дали разрешение на начало клинических испытаний собственной вакцины. Еврокомиссия сообщила, что ЕС рассчитывает закончить разработку препарата к осени.

17 марта «Известиям» на кафедре вирусологии в МГУ рассказали, что в России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от COVID-19.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Глава организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.