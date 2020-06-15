К берегам они приближаются редко.

На берегу острова Пикс в штате Мэн (США) обнаружили огромную ядовитую медузу — волосистую цианею, пишет CBSGlobal.

С ней сфотографировалась семья Айверс. Мать семейства Даниэль рассказала, что для снимка она посадила всех своих трех детей рядом с медузой, и цианея все еще была больше всех их вместе взятых. Фото гигантской цианеи длиной более 1 м разошлось по Сети. Его у себя опубликовал ведущий прогноза погоды Мэтт Дэвитт и биолог Ник Рекорд, который рассказал, что за последние несколько лет цианеи стали больше. Раньше они были размером с тарелку, а теперь можно встретить таких больших особей.

Волосистые цианеи живут в основном на глубине не более 20 м и редко приближаются к берегам. Они питаются планктоном и могут убивать свою жертву ядом. Для человека укус цианеи несмертелен, но может вызвать сильную аллергическую реакцию. Поэтому любоваться этой медузой лучше на расстоянии.