Мэры Портленда, Сиэтла, Вашингтона, Чикаго, Канзас-Сити и Альбукерке призвали партийных лидеров в американском конгрессе принять закон, признающий незаконными решения федеральных властей об отправке силовиков в города против воли местных властей.

«Обращаемся к вам, чтобы выразить нашу неизменную обеспокоенность и несогласие с потенциальной отправкой федеральных войск и сил в защитном снаряжении для борьбы с беспорядками на улицы наших городов без консультации с местными властями и вопреки нашей конкретной просьбе. Мы призываем конгресс принять закон, который четко определял бы, что такие действия незаконны и противоречивы», — говорится в письме, который разместил в своем Twitter-аккаунте мэр Портленда Тед Уилер. Обращение адресовано спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси, лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру, главе республиканского большинства в сенате Митчелу Макконеллу и лидеру республиканского меньшинства в палате представителей Кевину Маккарти.

В Портленде и ряде других городов США уже больше месяца проходят акции протеста, часто перерастающие в беспорядки, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.

Президент США Дональд Трамп не раз выражал недовольство действиями властей штатов и муниципалитетов, которые, по его мнению, не предпринимают нужных мер для восстановления порядка. В связи с этим в ряде случаев в города вводились военные и сотрудники федеральной полиции, что вызывало недовольство местных властей, которые преимущественно представляют Демократическую партию США. В понедельник издание Washington Post сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа на фоне растущего количества протестующих и ночных столкновений собирается направить больше федеральных агентов в Портленд.